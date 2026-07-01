《サッカー日本代表の皆さん、本当にお疲れさまでした。胸を張って、笑顔で帰ってきてください》7月1日、自身のインスタグラムにこのように綴ったのは、小泉進次郎防衛大臣（45）。サッカーW杯の決勝トーナメントでブラジルに1-2で敗れた日本代表に向けてエールを送った。小泉大臣といえば、先日の日本vsオランダの試合に際してもインスタグラムを更新し、オランダ大使館内で試合を観戦したことを報告するなど、サッカーへの関心を