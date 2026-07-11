麻薬密売グループのメンバーとみられるイラン国籍の男3人が覚醒剤を譲り渡したなどとして、警視庁に逮捕されました。覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、イラン国籍のサマディ・サラギン・メディ容疑者（40）ら3人で、今年4月、埼玉県戸田市に停車した車内で覚醒剤およそ0.31グラムを何者かに譲り渡した疑いなどがもたれています。戸田市内で「薬物が売買されている」という情報があり、警視庁が捜査を進めていました。警視