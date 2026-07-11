９日、イラン北東部マシャドで、アリ・ハメネイ師のひつぎを載せた車に集まる参列者＝ロイター読売新聞オンライン

ハメネイ師の葬送行事が終了し、米イランの協議再開が次の焦点に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 前最高指導者ハメネイ師の葬送行事が終了し出生地マシャドに埋葬された
  • イランホルムズ海峡での攻撃応酬を続けており協議再開の見通しは立っていない
  • 核問題や制裁解除を巡り双方とも協議継続を望んでおり技術的協議は続いているという
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