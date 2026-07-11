茨城県古河市で同居する女性の上下の唇を糸で縫いあわせたとして、女が逮捕された事件で、被害女性の関係者が事件前に警察に対し「洗脳されているのではないか」という趣旨の相談をしていたことがわかりました。この事件は櫻井政恵容疑者が先月、同居する42歳の女性の唇を、糸で複数回縫い合わせたとして逮捕されたものです。その後の捜査関係者などへの取材で、2人が同居しはじめた去年4月から事件までの間に、被害女性の関係者が