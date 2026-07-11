10日夜、千葉県の成田山新勝寺近くの老舗うなぎ料理店で火事がありました。警察と消防によりますと10日午後8時すぎ、千葉県成田市の成田山新勝寺の参道沿いにある老舗うなぎ料理店「駿河屋」から出火しました。出火当時、店は営業中で90人以上の客や30人ほどの従業員がいましたが、2人が体調不良を訴えたということです。けが人はいませんでした。消防車など16台が出動し、火はおよそ4時間半後にほぼ消し止められました。成田山周