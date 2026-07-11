室井摩耶子さん100歳を超えても現役で活動を続けたピアニストの室井摩耶子（むろい・まやこ）さんが5日午前0時16分、老衰のため自宅で死去した。105歳。東京都出身。葬儀は近親者で行った。東京音楽学校（現東京芸術大）を卒業後、太平洋戦争末期の1945年1月に日本交響楽団（現NHK交響楽団）の公演でソリストとしてデビュー。戦後はドイツに留学し、欧州を拠点に活動した。80年に帰国。解説を交えた演奏会を晩年まで開催し、テ