俳優でモデルの桃月なしこ（30）が、9日発売のグラビア誌『DOLCE』の表紙を飾った。同誌で最多表紙を記録する桃月が、ヒョウ柄ビキニや制服ギャル風衣装など、異なるテイストのグラビアで新たな魅力を披露している。【別カット】かわいすぎる！制服ギャル風衣装の桃月なしこ今号は、裏表紙に「#Mooove!」の赤間四季、誌面には天羽希純、「#Mooove!」の織莉叶も登場。桃月は「DOLCE最多表紙を飾らせていただいているということ