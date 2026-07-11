パーソナルトレーナーでモデルのLisa（31）が10日までに、インスタグラムを更新。「We're engaged！」（私たち婚約しました）と9日に迎えた自身のバースデーに婚約したことを報告した。「大好きでたまらない彼と婚約しました」とつづり、左手薬指にはめた婚約指輪を披露。バラの花束を抱えたショットや、お相手の男性とのツーショット写真も公開した。ファンやフォロワーからも祝福の声に加え、「可愛すぎる」「相変わらず綺麗」「