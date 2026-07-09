現KDDIの創業に携わった実業家の千本倖生（せんもと・さちお（83））氏が贈与した法人株を巡り、千本氏の子ども4人が国税当局から約7億5000万円の申告漏れを指摘されていたことがわかりました。関係者によりますと、千本倖生氏は3つの会社を設立し、約40億円でマンション3棟を購入しましたが、その後、自身の子ども4人に会社の株式を贈与しました。4人はマンション3棟について、路線価などをもとに約8億円と評価し、銀行からの借入