女優の戸田恵梨香が８日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。２０年前、１７歳の時に出演したドラマを率直に振り返る一幕があった。１６歳で本格的な女優を目指し、上京。１７歳で東京・渋谷のギャルを演じ、一役、人気者となった２００６年放送の日本テレビ系ドラマ「ギャルサー」について聞かれると「とにかく、スケジュールがキツかった」とポツリ。「シャワーをしにおうちに帰るくらい。渋