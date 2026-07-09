新幹線で23年ぶりに個室が復活する。【映像】23年ぶりに復活する新幹線の“個室”（複数カット）東海道・山陽新幹線に「グリーン車より上質な席」として2026年10月に登場予定だ。完全個室タイプの「Supreme Class」は7号車に2人用、10号車に1人用を設ける。室内にはリクライニングシートや専用Wi-Fiを設置し、ウェルカムサービスとして飲み物と菓子が無料