配信系のドラマが猛烈な勢いで制作されている。戸田恵梨香主演、超細身の細木数子が泥水すすって裏社会をサバイブする「地獄に堕ちるわよ」（Netflix）も超生臭くて面白かったが、想像を超えてはこなかった。逆に、同じ占い師の話「クロエマ」（Amazon Prime Video）が想定外に染み込んできた。占いとパフェっつう、ゆるっとふわっと甘やかな話かと思いきや「距離感を間違える現代人」の恥と痛みのエピソードでもあり、ハッとす