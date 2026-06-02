ÂçÂ¼¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢½é²Æ¤ò¹ð¤²¤ë²Ö¡Ö¥Ï¥Ê¥·¥ç¥¦¥Ö¡×¤¬¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¸«ÊªµÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÊÄ¹ºê»Ô¤«¤é¡Ë ¡Ö¤­¤ì¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤¤¤¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡× ¡ÊÂçÂ¼»Ô¤Î»ùÆ¸¡Ë ¡Ö»ç¿§¤Ç¤­¤ì¤¤¤Ç¡¢²¿¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡× ¶å½£ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë100¼ïÎà°Ê¾å¡¢Ìó30ËüËÜ¤Î¥Ï¥Ê¥·¥ç¥¦¥Ö¤¬ºé¤¯ÂçÂ¼¸ø±à¡£ À²¤ì¤ÎÆü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±«¤Ë¤â»÷¹ç¤¦¥Ï¥Ê¥·¥ç¥¦¥Ö¤Ï¡¢¾ëÀ×¤ÎÀÐ³À¤äÈÄÉßÏ¦