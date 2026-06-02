¸©ÈïÃÄ¶¨¡¦¿·Íý»öÄ¹¤Î¸¶ÅÄ¹À¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤°§»¢¤Ç¹­Åç»Ô¤Î¾¾°æ»ÔÄ¹¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ÅÄÍý»öÄ¹¤Ï¡¢¡Ö»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£Ê¿ÏÂÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú2026Ç¯6·î2Æü ÊüÁ÷¡Û