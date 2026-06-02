（台北中央社）空軍司令部は2日、南部・高雄市の岡山基地に所属するT34初等練習機が墜落し、操縦士2人が死亡したと発表した。同部によれば、事故が起きたのは午前8時ごろで、エンジン故障を想定した飛行訓練中、機体が滑走路の北端付近に墜落した。操縦していたのは2人とも中校（中佐）だった。空軍は事故原因を究明するため、専門の調査チームを立ち上げた。 （游凱翔／編集：楊千慧）