視界がぼやける原因は、近視・遠視・乱視などさまざまです。「最近、遠くが見えづらくなった」「細かい文字を読むのが大変」と感じている方も多いのではないでしょうか? それぞれの違いや特徴、視力が低下する仕組みについて、「片桐眼科クリニック」の片桐先生に解説していただきました。 編集部 近視・遠視・乱視の特徴を教えてください。 片桐先生 遠くは見づらくても、近くは見ることができるのが近視です。ある程