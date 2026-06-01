「プーマ（PUMA）」が、最新バスケットボールシューズ「オールプロ ニトロ エリート 2（ALL PRO NITRO ELITE 2）」に左右異なるカラーを施した「ショータイムパック（SHOWTIME PACK）」を発売した。現在、プーマの各店舗と公式オンラインストアで取り扱っている。【画像をもっと見る】プーマは、「バスケットボールを日本の三大メジャースポーツにする」ことを目標に掲げ、バスケットボール関連商品の開発や選手のサポートに取