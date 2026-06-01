「プーマ（PUMA）」が、最新バスケットボールシューズ「オールプロ ニトロ エリート 2（ALL PRO NITRO ELITE 2）」に左右異なるカラーを施した「ショータイムパック（SHOWTIME PACK）」を発売した。現在、プーマの各店舗と公式オンラインストアで取り扱っている。

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プーマは、「バスケットボールを日本の三大メジャースポーツにする」ことを目標に掲げ、バスケットボール関連商品の開発や選手のサポートに取り組んでいる。昨年7月には、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」とパートナーシップ契約を締結。ユニフォームやアパレルを中心に、長期的なパートナーシップを築くほか、次世代を担う中学生・高校生のシリアスプレイヤーをターゲットに、オフェンスとディフェンスの切り替えが速く、クイックな動きを特徴とするプレースタイルが主流となりつつある近年のトレンドを踏まえた商品提案を行っている。

オールプロ ニトロエリート 2は、スピードと切り返しを求めるプレイヤーに向けて、軽量性と反発性を兼ね備えた最上位モデル。プーマ独自のミッドソールテクノロジー「ニトロ（NITRO）」フォームの最高技術である「ニトロフォーム エリート（NITROFOAM ELITE）」をインターナルミッドソールとして採用し、ダイレクトに反発感を感じられるよう仕上げたほか、踏み込み時の横ブレを抑制する「EVAサイドウォール」を搭載し、クイックな動きをサポートする。価格は3万3000円。

ショータイムパックで採用したピンクを基調としたカラーリングは、今夏開催のサッカーFIFAワールドカップで、プーマ契約アスリートが着用する予定のスパイクのカラーリングと共通している。同カラーリングは、バスケットボール以外にも複数のカテゴリーで展開予定という。

また同モデルの発売に伴い、ニトロフォームを搭載した新作モデルとして、反発性の高い「オールプロ ニトロ 2（ALL-PRO NITRO 2）」（3万3000円）と、シリーズ最軽量ながら安定感も備えた「オールプロ ニトロ スカイブレイク 2（ALL-PRO NITRO SKYBREAK 2）」（1万8700円）を発表。オールプロ ニトロ エリート 2を含む3モデルを通して、異なる特徴を持つ多様なプレイヤーのパフォーマンスをサポートするという。オールプロ ニトロ 2とスカイブレイク 2は、7月1日からプーマの各店舗で発売される。

発表会見には、千葉ジェッツふなばし所属の原修太選手と、三遠ネオフェニックス所属の佐々木隆成選手が登壇。すでにオールプロ ニトロ エリート 2を着用したという原選手は「まずクッション性に驚きました。またグリップが強く、外側のガードも安定していることから、踏み込むときにずれずにしっかりホールドしてくれるので、実戦で履くのが楽しみです」とコメント。佐々木選手は「僕のプレイスタイル的に、ドライブの速いスピードからキュッと止まれるグリップ力を重視しているのですが、このシューズはスムーズにシュートに移れるところが気に入っています。僕の中で良いシューズの指標として、新品でも1試合目からすぐに履けるかどうかを重視しているんですが、このシューズはそれができるので気に入っています」と話した。

原選手は、ショータイムパックのカラーリングについても言及。シューズが持つファッション性について「僕たちが試合中に個性を出せるのはシューズくらいだと思っているので、選手一人ひとりが好きな色のシューズを履いてファンの皆様にお見せするというのも、僕たち選手の仕事の一つだと感じています」と語った。