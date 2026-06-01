広陵高校野球部で起きた暴力問題を巡り、第三者委員会が会見を開き、学校の対応を厳しく批判しました。この問題は2025年1月、当時1年生の部員が、寮で禁止されていたカップラーメンを食べたことで複数の部員から暴力をふるわれ、その後、転校したものです。1日、会見を開いた第三者委員会は上級生による下級生への集団的な暴力行為を認定。元監督に「被害者に沈黙を促す言動があった」と指摘しました。■第三者委員会 委員長