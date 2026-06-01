【女子旅プレス＝2026/06/01】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、開業25周年の特別な夏の新ナイト・エンターテイメント「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜」を、2026年7月1日（水）〜8月26日（水）まで開催。1日、俳優の北村匠海がこの夜祭り空間を楽しむ新CMが公開された。【写真】北村匠海がびしょ濡れに！USJ史上初の“夜祭り”に熱狂◆北村匠海、夏のUSJで“お祭り騒ぎ”新CMは、“だって