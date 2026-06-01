北村匠海、USJ初の“夜祭り”で大はしゃぎ「心の体温をアゲる」新体験の魅力アピール
【女子旅プレス＝2026/06/01】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、開業25周年の特別な夏の新ナイト・エンターテイメント「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜」を、2026年7月1日（水）〜8月26日（水）まで開催。1日、俳優の北村匠海がこの夜祭り空間を楽しむ新CMが公開された。
【写真】北村匠海がびしょ濡れに！USJ史上初の“夜祭り”に熱狂
新CMは、“だってだって、祭りじゃん?！ 〜オトナもコドモも、お祭り騒げ！〜”をテーマに、子どもから大人まで思いっきり⽻⽬を外して楽しめる夏のパークを描いた内容。『スーパー・ニンテンドー・ワールド』で「ドンキーコング」と出会い、びしょ濡れライドで超絶叫する大はしゃぎの昼のパークを過ごした親子が、「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜」で賑わう夜のパークで、夏祭りに熱狂する北村と出会い、カラフルなネオンが輝くなか、大量の水や泡でびしょ濡れになって踊ったり、写真撮影やゲーム、パイロ（花火）を満喫したりとパーク初の“夜祭り”を全力で遊びつくす。リミットを外して楽しめる“お祭り騒ぎ”のパークの夏に期待が募る内容だ。
新CM撮影にのぞんだ北村は「エネルギッシュに楽しく撮影しました。パークが、新しい自分を発見できる場だということを、一足先に味わいました」とコメント。撮影では「たくさんの遊びがあってすごく楽しかったですし、ただ水を浴びるのではなく、その場にいるみんなで同じ状況になれる一体感がありました」「夏の暑さを吹き飛ばし、心の体温をアゲるパークでの新体験は、非現実的ながら、自分にリアルにダイレクトに届きます。ぜひパークに遊びに来て、初の夜祭りを、肌で感じて目で見て、五感で楽しんで欲しいです」とメッセージを寄せた。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2026年7月1日（水）〜8月26日（水）
※2026年8月21日（金）のイベント開催はなし
開催時間：18:30〜21:00
※2026年7月3日（金）および8月22日（土）は20:00までの開催
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【写真】北村匠海がびしょ濡れに！USJ史上初の“夜祭り”に熱狂
◆北村匠海、夏のUSJで“お祭り騒ぎ”
新CMは、“だってだって、祭りじゃん?！ 〜オトナもコドモも、お祭り騒げ！〜”をテーマに、子どもから大人まで思いっきり⽻⽬を外して楽しめる夏のパークを描いた内容。『スーパー・ニンテンドー・ワールド』で「ドンキーコング」と出会い、びしょ濡れライドで超絶叫する大はしゃぎの昼のパークを過ごした親子が、「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜」で賑わう夜のパークで、夏祭りに熱狂する北村と出会い、カラフルなネオンが輝くなか、大量の水や泡でびしょ濡れになって踊ったり、写真撮影やゲーム、パイロ（花火）を満喫したりとパーク初の“夜祭り”を全力で遊びつくす。リミットを外して楽しめる“お祭り騒ぎ”のパークの夏に期待が募る内容だ。
◆北村匠海、パーク初の “夜祭り”アピール「心の体温をアゲる」
新CM撮影にのぞんだ北村は「エネルギッシュに楽しく撮影しました。パークが、新しい自分を発見できる場だということを、一足先に味わいました」とコメント。撮影では「たくさんの遊びがあってすごく楽しかったですし、ただ水を浴びるのではなく、その場にいるみんなで同じ状況になれる一体感がありました」「夏の暑さを吹き飛ばし、心の体温をアゲるパークでの新体験は、非現実的ながら、自分にリアルにダイレクトに届きます。ぜひパークに遊びに来て、初の夜祭りを、肌で感じて目で見て、五感で楽しんで欲しいです」とメッセージを寄せた。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜
期間：2026年7月1日（水）〜8月26日（水）
※2026年8月21日（金）のイベント開催はなし
開催時間：18:30〜21:00
※2026年7月3日（金）および8月22日（土）は20:00までの開催
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