周知の通り、日本代表で崩しの急先鋒を担っていた三笘薫は、ハムストリングの怪我でワールドカップのメンバーから落選した。金星を挙げた３月のイングランド戦では、南野拓実の負傷離脱でレギュラー不在となった左シャドーで躍動し、決勝点をマーク。埋まったかと思われた穴が、再び大きく空いてしまった。“空白”の左シャドーを担うのは誰か。森保一監督は、31日のアイスランド戦で伊東純也を使うと明言した。その伊東は、