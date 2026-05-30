まだまだ続くシールブームの中……。満を持して、ついに3COINSにもぷっくりシールが登場しちゃいましたよ〜〜！しかも注目なのが、おなじみのスリコ商品たちがシールになっているということ。普段からスリコにお世話になっているファンとしては絶対にゲットしておきたい……！【実写シールに注目！】今回発売されたぷっくりシールは全11種類とラインナップもとっても豊富。ゆめかわなユニコーン柄やかわいいご飯&スイーツ柄、