話題になったせいろやゲームのコントローラーまで…！スリコによる、スリコファンのためのスリコ商品の実写ぷっくりシールが出たぞ〜！【3COINS】



まだまだ続くシールブームの中……。

満を持して、ついに3COINSにもぷっくりシールが登場しちゃいましたよ〜〜！

しかも注目なのが、おなじみのスリコ商品たちがシールになっているということ。普段からスリコにお世話になっているファンとしては絶対にゲットしておきたい……！

【実写シールに注目！】

今回発売されたぷっくりシールは全11種類とラインナップもとっても豊富。ゆめかわなユニコーン柄やかわいいご飯&スイーツ柄、使いやすいアニマル柄、と子どもも大人もほしくなるモチーフばかりとなんです。

そんな中、今回購入したのは、「3COINS」と「KIDS」の2種類！

その名の通り、3COINSの実際の商品がそのままシールになっているのです。実写のぬいぐるみやキッズコスメたちがかわいすぎるッッ！

シールはしっかりぷっくり立体感あり◎ プリントが上部についていて、横から見ても柄がはっきりわかります。

シールは剥がしても裏表共にペコペコ感もなく、上から指で押してもヘコまないほどハード系でした！

【シール1つ1つが主役級です】

まずは「3COINS」から詳しくチェック☆

こちらはエコバッグやトイカメラ、ミニコスメやスリッパ……といったスリコで人気の雑貨やインテリアアイテムが勢揃い。シールになったミニチュア感がかわいいんですよね。

おしゃれ&かわいいアイテムの中に、せいろやコントローラー、お菓子シリーズ「おかしもん」のパッケージまであるのが渋くてクスッとしちゃいました。かわいいシールが溢れた今、こういうのが欲しいのよ〜！笑

「KIDS」はスリコ商品の中でも、キッズ・ベビー向けアイテムを集めたシールとなっています。

ふわふわなぬいぐるみ、シャボンガン、キッズコスメなどなど、日ごろお世話になっているキュートなカラーのおもちゃが並んだ光景が尊い……！

個人的には我が家にもある大人気の電子貯金箱がシールになっているのが激アツ、子どもも大喜びでした！

また、なにより3COINSのロゴシールがあることにもご注目〜！ 1シートに3枚入っている大盤振る舞いですよ⭐︎

【スリコファン、ぜひ】

驚くべきは、1シート税込220円ともはやスリーコインズ（300円）を下回るというとっても良心的なお値段。

まさにスリコだけでしか手に入らない、スリコ実写シールたち。スリコファンの皆さまは無くなる前にぜひ急いでゲットしてくださいな！

参考リンク：3COINS

執筆・撮影：ぷに子

Photo：（C）Pouch

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