粧美堂は、スパイラルキュート、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスとの協業により、人気キャラクター「ちいかわ」とドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」がコラボレーションした限定商品を、6月6日から全国のドン・キホーテ系列50店舗限定で発売します。■ドン・キホーテでしか入手できない「ちいかわ」グッズを6/6に大放出今回の取り組みは、全国の対象50店舗において特別な限定アイテムを展開す