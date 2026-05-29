ちいかわが、ドン・キホーテの「ドンペン」とコラボ！ 6月6日から全国のドンキ50店舗限定で発売

粧美堂は、スパイラルキュート、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスとの協業により、人気キャラクター「ちいかわ」とドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」がコラボレーションした限定商品を、6月6日から全国のドン・キホーテ系列50店舗限定で発売します。

■ドン・キホーテでしか入手できない「ちいかわ」グッズを6/6に大放出

今回の取り組みは、全国の対象50店舗において特別な限定アイテムを展開するもので、粧美堂が商品の企画および供給を担当します。

販売は6月6日の各店舗AM10:00より一斉に開始予定で、商品はなくなり次第終了の数量限定となります（展開店舗は予告なく変更になる場合があります）。絶大な人気を誇る「ちいかわ」と、お馴染みの「ドンペン」がタッグを組んだファン必見のプレミアムなコレクションです。

■販売概要

開催期間：6月6日（土）※各店舗AM10:00より販売開始予定〜なくなり次第終了

商品取扱店舗一覧：https://www.donki.com/products/chiikawa_sl6/shop_list.php

※展開店舗は予告なく変更になる場合があります

（フォルサ）