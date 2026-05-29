【鷹峰高嶺 1/6スケールフィギュア】 予約期間：5月29日～7月15日 2027年1月 発売予定 価格：29,700円 DMM Factoryは、1/6スケールフィギュア「鷹峰高嶺」を2027年1月に発売する。価格は29,700円。 本商品はTVアニメ「履いてください、鷹峰さん」より鷹峰高嶺をセクシーなオリジナルメイド衣装で1/6スケールフィギュア化したもの