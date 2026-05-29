高市早苗首相陣営の誹謗中傷動画作成・拡散依頼疑惑を巡り、「日本共産党」公式Xが2026年5月28日に反応。高市首相が関連するやり取りを事務所のパソコンで確認できなかったと答弁したことに対して指摘を行った。高市首相「パソコンの記録も全部チェックしてもらい...」「週刊文春」が報じている一連の疑惑。高市首相の秘書が自民党総裁選や衆院選の際に、他候補を貶める動画の作成を依頼し、拡散していたとする報道となっている。