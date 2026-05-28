日本代表合流初日に体を動かす板倉（木田亜紀彦写す）負傷の影響で３月の英国遠征は招集外だった板倉は「やっと合流できたなという思いと久しぶりに代表の練習をするとサッカー楽しいなと思う」と明るい表情で話した。２月に腰を痛め、所属するアヤックスでも２カ月ほど離脱していた。日本代表は板倉が不在だった昨年１０月にブラジル、今年３月にはイングランドを撃破しており、「自分がいない時に良い結果出してるのを見て