広島県警は犯罪グループの資金源への対策として、広島市内の繁華街などの取り締まりを強化することにしています。広島中央警察署に28日、流川・薬研堀地区の取り締まりを行う対策本部の看板が設置されました。これまでの取り組みを強化するため開かれた会議には、関係する部署の捜査員など約60人が参加。匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」の壊滅を目的として、資金源の根絶などを重点的に行う方針が確認さ