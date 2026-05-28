呉市で、食育の一環として小学生が田植えを体験しました。■児童「足入れたらズボッと入るけんこわい！」呉市郷原町の田んぼを訪れたのは、原小学校の5年生23人です。呉市が取り組む農業体験実習の一環で、農業の文化や環境への理解を深めることが目的です。児童たちは、田んぼの中での作業に苦戦しながらも、2200株以上の稲を1時間ほどで植え終えました。■児童「田んぼが思ったより深くて、足を上げるのが難しかったです。