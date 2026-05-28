横浜港から盗難車などを不正に輸出しようとした疑いで、ナイジェリア人の男4人が逮捕されました。中古車販売会社社長でナイジェリア人のアリローン・ウォルター・イーファイン容疑者（55）ら4人は2025年7月、虚偽の申請を行い横浜港から盗難車など2台を不正に輸出しようとした疑いがもたれています。警察によりますと、アリローン容疑者らが輸出しようとした盗難車は虚偽申請の数日前に神奈川・厚木市で盗まれたものだということで