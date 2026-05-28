アフリカのコンゴ民主共和国で発生したエボラ出血熱は、感染の疑いが1000人を超えました。止まらない感染拡大で、国境の閉鎖が発表されるなど影響が広がっています。数多くの国際線が離着陸する空の玄関・成田空港には、「アフリカの一部地域においてエボラ出血熱が発生しています！」との張り紙がされています。コンゴ民主共和国で発生したエボラ出血熱。現地での感染の拡大を受け、日本国内にも警戒が広がりつつあります。日本感