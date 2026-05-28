台風6号が週明けに沖縄に接近する予想だ。沖縄は週末から高波、1日（月）から暴風、大雨のおそれがある。今後の最新情報に注意してほしい。本州に影響あると考え対策を台風の予想は5日先までだが、進路図を見て、誰もが「そのあと本州に行くのではないか？」と思ったのではないだろうか。6日以降の台風予想は予想精度が低いため、不確実ではあるが、本州に影響があると考えて災害への準備・対策をしてほしい。台風が来る前に行う準