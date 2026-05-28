プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年5月27日にユーチューブを更新し、巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏（47）について「再起の道を閉ざしてはいけない」との見解を示した。「家庭内のトラブルがここまで大きなことになって...」 複数の報道によると、阿部監督は東京・渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして、25日19時10分ごろ、児童相談所から110番通報があり、駆けつけた警察官に逮捕され