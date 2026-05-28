5月28日（日本時間）、MLB公式Xがナショナル・リーグの「サイ・ヤング賞」模擬投票の結果を発表した。2026年シーズンに“二刀流”本格復帰したロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）は4位と、現時点できびしい位置につけている。【写真】現地観戦者が激写！新車“ベントレー”で球場入りする大谷翔平1位に選出されたのは、フィラデルフィア・フィリーズのクリストファー・サンチェス投手（29）で得票数は17票。2位にピ