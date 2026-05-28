イラン攻撃が始まりきょうで3カ月となりますが、トランプ大統領は協議について「まだ満足できない」と述べました。一方でアメリカ軍は、「イランに新たな攻撃を行った」と発表するなど、戦闘終結の行方は依然として不透明です。トランプ大統領：イランは非常に強く合意を望んでいる。まだ、そこには至っておらず、我々が満足できる内容ではない。トランプ大統領はイラン側と「多くの点で理解が得られている」と述べる一方で、引き