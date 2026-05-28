27日に発生した台風6号は、週明けにも強い勢力で沖縄に直撃する恐れがあります。台風6号は、日本のはるか南を発達しながら北上しています。週明けにも強い勢力となり、最大瞬間風速50メートルで沖縄に直撃する恐れがあります。また来週の中頃には、梅雨前線が刺激される影響で関東から九州でも大雨となる可能性があります。最新の台風情報に注意してください。