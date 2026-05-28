ロンドン発祥のコスメブランド「リンメル」の日本公式が2026年5月27日、日本での販売を26年内を持って終了すると発表した。アイシャドウは250万個以上の売上数誇るリンメルは、1834年にパリ出身の調香師、ユージン・リンメルがロンドンで創業。通販カタログや、観劇をする人たちのための香りつきの扇子、香りつきのバレンタインカードなど、独自の製品を次々と考案し人気を博した。ブランドは90年代後半にコティ社傘下となり、現在