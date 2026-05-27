とちぎテレビ 森林面積が町全体の６割を超える茂木町では、高齢化などで手入れされなくなった山林を復活させようと、２７日、県内で森林課題に取り組む団体と協定を結びました。 茂木町と協定を結んだのは、「とちぎ百年の森をつくる会」です。林業の会社など７社からなるこの団体では、植林などを通じて県内の自然を守る活動を行っています。締結式では、茂木町の古口達也町長と「とちぎ百年の森をつくる会」の中井照大