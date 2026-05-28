プロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手（25）の妻でモデルの渡辺リサさん（24）が2026年5月23日、自身のインスタグラムを更新。サッカーJ1・サンフレッチェ広島を応援する姿を披露した。「マイメン完全体サンフレ実ははじめて」渡辺さんは、「マイメン完全体サンフレ実ははじめて」といい、サンフレッチェ広島のユニフォームを着てスタジアムにいるショットを含む3枚の写真と動画を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では