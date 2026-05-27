モデルでタレントのダレノガレ明美さん（35）が2026年5月27日にXで、「学歴、職業差別する人嫌いだよ」「自分の発言が1番ださくて恥ずかしい事を忘れないで」などと投稿した。さまざまな反響が寄せられるなか、お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダルさん（41）が、「僕ですかね？」と名乗りを上げた。「自分の発言が1番ださくて恥ずかしい事を忘れないで」ダレノガレさんは、「わたし、学歴、職業差