2026年5月25日発売の「MonoMaster」7月号付録はミッフィーのちょっと変わり種アイテム！通常号：あると絶対便利な缶入りのハンディ・ミシン増刊号：収納にも困らないアフタヌーンティーセットと、付録ではちょっとめずらしいラインナップになっているんです。どちらも欲しいけどハードル高いかも……？なアイテムをぐっと身近にしてくれる内容になっておりましたよ〜！※記事のリンクより購入いただくと、売上の一部がPouchに還元