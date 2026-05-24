Monomaster7月号はミッフィー！通常号のハンディミシンか、増刊号の2段ケーキスタンドか…どっちも実用的すぎて困るんですけど！ 【付録レビュー】



2026年5月25日発売の「MonoMaster」7月号付録はミッフィーのちょっと変わり種アイテム！

通常号：あると絶対便利な缶入りのハンディ・ミシン

増刊号：収納にも困らないアフタヌーンティーセット

と、付録ではちょっとめずらしいラインナップになっているんです。

どちらも欲しいけどハードル高いかも……？なアイテムをぐっと身近にしてくれる内容になっておりましたよ〜！

※記事のリンクより購入いただくと、売上の一部がPouchに還元されることがあります。

【通常号はまさかのハンディミシン！】

通常号（1990円）付録は「miffy［ミッフィー］ ホッチキスみたいなハンディ・ミシン＆缶ケースセット ポータブルサイズ＆縫ってたのしい！ 缶ケース付き」。

片手で手軽にミシン縫いができちゃうハンディ・ミシンがミッフィーデザインで登場しちゃいました！ ミッフィーデザインの缶は、オレンジベースのやさしい色合い。真剣に編み物をするミッフィーがかわいすぎませぬか……！

缶の中には、ハンディ・ミシンのほかにボビン、糸通し、ミニハサミ、糸たて棒の4点がセットになっています。ミシン本体にはオレンジのミシン糸がセットされていて、すぐに使えるようになっていました。あ、ありがたい……！

片手に収まるサイズの本体にはミッフィーのワンポイントつき。実際に持ってみると本当にホッチキスのようなコンパクトさで、これがミシン……？とちょっと信じられない気持ちです〜。

【ミシンへのハードルがぐぐっと下がるよ】

小さな見た目でも、1番面倒な糸セット作業はもちろん必須。なのですが、コンパクトな分通常のミシンよりもかなりサクッと完了できた印象でした◎

ということでいざ使ってみると、ホッチキスのように片手でパチパチ押していくだけでバッチリ縫えていてびっくり！ 真っ直ぐに安定して使うにはちょっと慣れが必要そうですが、手ぬいでは出せない裏表キレイな縫い目に仕上がってくれました。

強いて気になる点をあげるならば、糸を自分で結んで処理しなければいけないこと、手元が疲れるので長時間使用は向いていないことくらいかも？

ミシンを持っていない方や、ミシンを出すほどでもないな〜というときなどに気軽に使えて、ひとつあるとかなり重宝すること間違いなし！ですよ。

参考リンク：宝島チャンネル、Amazon、楽天市場

【増刊号はケーキスタンド＆お皿の豪華セット】

増刊号（2130円）付録は「miffy [ミッフィー] アフタヌーンティー用ケーキスタンド＆カラー皿2枚セット」。高さ（約）26.5cmあるケーキスタンドは、セットしてみると付録ということにびっくりな立派なサイズ感です……！

お皿はデザインの違う2枚セット。ミントグリーンはドアップのミッフィーのお顔を堪能できるデザイン、オレンジはケーキをちょこんと座るミッフィーとロゴつきで、どちらも明るいカラーがかわいいっ♡

ケーキスタンドにはお皿を置く場所、足元にすべり止めつきで安定感あり。お皿もメラミン樹脂製なので気軽に使いやすいセットになっています。

【いつものお菓子でもパーティーでも】

さっそくおうちにあったお菓子をパパッと乗せてみただけでも、いつものお菓子に特別感がプラスされていい感じ。お友だちとの気軽なお菓子タイムや、パーティーのテーブルセットなどでも映えてくれそうです☆

さらにケーキスタンドは折り畳んでコンパクトに収納できるのが、とっても便利なんですっ。お皿のセットはもちろん単品でも使えるのがうれしいな！

アフタヌーンティーセットをカジュアルに日常使いできる生活が始められますよ〜！

参考リンク：宝島チャンネル、Amazon、楽天市場

【カジュアルに使えるのがいい感じ】

通常号のハンディ・ミシンセットも、増刊号のアフタヌーンティーセットも、本当に付録でいいんですか？というほど実用性ありなアイテムになっておりました！

気になる方はぜひぜひお早めにチェックしてみてくださいな♪

※本文中の価格はすべて税込です。

執筆・撮影：ぷに子

Photo：（C）Pouch

画像をもっと見る