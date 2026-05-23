「iPhone」の素材が現在のアルミニウムからチタンに戻る可能性が浮上しました。 Weiboで活動するInstant Digitalによれば、「iPhone 17 Pro」でアルミニウムを採用したのは、やむを得ない妥協だったとのこと。アップルはチタン素材を諦めておらず、改良版を研究しているようです。 その目的は、チタン合金の熱伝導性の低さを解決しつつ、同じ体積を保ったまま軽量化することにあります。 2023年、アップルは「iPhone 15 P