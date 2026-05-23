サムスンの次期ブック型（横折り）スマートフォンの通常モデル「Galaxy Z Fold8」と、幅広バージョンの「Galaxy Z Fold8 Wide」について、詳細なスペック情報の噂が伝えられています。 ギリシャのテック系情報メディア・TechManiacsによると、Galaxy Z Fold8は前モデルのFold7よりもさらに薄型・軽量化され、展開時の厚さは4.1mm、重さは210gになるとのこと。Fold7は展開時が約4.2mm、重量が約215gのため、より一般的な非折りた