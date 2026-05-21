21日(木)の県内は、久しぶりにまとまった雨が降っています。22日(金)にかけて大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒が必要です。 ■柏百花記者 「午前9時の萬代橋です。しっかりとした雨が降り続き、少し肌寒く感じられます。」 前線や低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、県内は大気の状態が不安定になりまとまった雨が降っています。夕方以降は、局地的にカミナリを伴った激しい雨が降