こんにちは、asami.tです。眉頭は顔の印象を大きく左右するパーツ。ここがうまくいくだけで、一気に垢抜けた雰囲気になります。今回は、ありがちなNG眉頭と正解テクニックを3つのポイントに分けてご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?ベタ塗り眉頭はNGまず1番NGなのは、眉頭をしっかり描きすぎてしまうことです。アイブロウペンシルで眉頭からガッツリ描いてしまうと、のっぺりとした印象になりやすく、少し古い雰囲気に見えて