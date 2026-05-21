DeNAが接戦を制し、連敗を4で止めた。20日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では8回の采配に注目が集まった。同点で迎えた8回一死一、三塁で打席には松尾汐恩。ヒッティングかと思われたが、意表を突くセーフティスクイズを決め、勝ち越しに成功。この1点が決勝点となった。高木豊氏は「将来のことを考えると、この場面で信じて送り出しても良かったんじゃないか」とコメントし、松尾の打撃に託すべきだったとした。