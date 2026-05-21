オリックスの渡部遼人外野手が、進境著しい打撃とともに俊足を生かした広い守備範囲でチームを救っている。「ゴロをいくら捕ってもヒットなんで。フライを捕らないとアウトになりませんから、まずはノーバウンドで捕りに行くようにしています。たまたま、球際のプレーが多いのですが、球際のプレーは苦ではありませんし」。渡部がいつものように静かな口調で、チームに勝利をもたらせたスーパーキャッチを説明してくれた。5